بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ رئیسکل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه بهدلیل مشغلههای فراوان کاری و همچنین عملیات ویژه رسانهای اربعین در صداوسیما، نتوانسته بود به صداوسیما بیاید، گفت: بر خود لازم دیدم در اولین فرصت برای عرض خداقوت به خبرگزاری صداوسیما بیایم که امروز همراه با معاونان، دادستان، مدیران کل و اعضای شورای قضایی استان حضور اینجا یافتم تا به خبرنگاران و کارکنان خبر صداوسیما خسته نباشید بگویم.
مهدی مهرانگیز در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما افزود: بر پایه مواد قانونی، «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست»؛ یعنی کسی نمیتواند در دادگاه بگوید من این را نمیدانستم و قاضی هم این را نمیپذیرد؛ زیرا هنگامی که قانونی تصویب شد، پس از انتشار آن و گذشت ۱۵ روز همه باید به آن عمل کنند.
او ادامه داد: این وظیفه رسانه بهویژه صداوسیما را سنگینتر میکند تا با صدا، تصویر، اخبار و برنامههای ویژه آن قانون را بازگو کند و بازتاب دهد تا مردم آگاه شوند.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر با قدردانی از تلاشهای صداوسیما در همکاری با دستگاه قضایی استان اضافه کرد: قاضیان در صداوسیمای استان حضور پیدا میکنند و مسائل حقوقی و کیفری را مطرح میکنند که کار بسیار خوبی است.
مهرانگیز گفت: هر چه مردم در مسائل حقوقی دانش خود را بالا ببرند هم حقشان کمتر ضایع میشود و هم گرفتاری آنان در دستگاه قضایی کمتر میشود.تلاش برای بازگرداندن شاهین به مردم
رئیسکل دادگستری استان بوشهر درباره وضعیت باشگاه شاهین بوشهر هم به خبرنگار صداوسیما گفت: نشستهای بسیاری گرفته شده که در مراحل نهایی است و تصمیمات خوبی هم گرفته شده که اکنون اعلام نمیکنیم، اما تلاش میکنیم در چند ماه آینده با همکاری کسانی که ذینفع هستند، شاهین به مردم استان بوشهر برگردد.
مدیرکل صداوسیمای استان بوشهر هم گفت: بر پایه تازهترین آمار، میزان مخاطبان شبکه استانی به ۶۰ درصد رسیده که نشان از تلاشهای همکاران ما در بخشهای گوناگون است.
مهدی حیدری افزود: با نگاه به کمبود نیرو در این ادارهکل، همکاران ما جهادی کار میکنند و کیفیت برنامهسازیها نیز در دوره تحولی بسیار بیشتر شده است.
در پایان رئیسکل دادگستری استان بوشهر با تجلیل از تلاشهای مدیرکل و کارکنان معاونت خبر، از استودیوی جدید خبر بازدید کرد.