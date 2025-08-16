به‌مناسبت روز خبرنگار؛

قدردانی رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر از خبرگزاری صداوسیما

مهدی مهرانگیز به بهانه روز خبرنگار با حضور در اداره‌کل صداوسیمای استان بوشهر از معاونت خبر بازدید و از خبرنگاران، تصویربرداران، تدوینگران، دبیران، سردبیران و مدیران خبرگزاری صداوسیما قدردانی کرد.