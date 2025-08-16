پخش زنده
مسابقات تنیس روی میز بزرگسالان آذربایجانغربی با حضور ۵۹ ورزشکار از هفت شهرستان استان و به میزبانی هیئت تنیس روی میز خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مسابقات تنیس روی میز بزرگسالان آذربایجانغربی با حضور ۵۹ ورزشکار از شهرستانهای ارومیه، خوی، سلماس، میاندوآب، ماکو، چایپاره و پیرانشهر، صبح روز جمعه ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ در سالن تنیس روی میز شهرستان خوی آغاز شد و پس از انجام ۱۲۹ دیدار، برترینها معرفی شدند.
در این رقابتها که به میزبانی هیئت تنیس روی میز خوی برگزار شد، جمال باقزاده از ارومیه با عملکردی درخشان مقام نخست را کسب کرد. محسن رضاقلیزاده از ارومیه در جایگاه دوم ایستاد و میرمحمد علیبگی نیز از ارومیه به مقام سوم دست یافت.
این مسابقات با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای برتر، ارتقای سطح فنی بازیکنان و آمادگی تیمها برای حضور در رقابتهای کشوری برگزار شد.