پخش زنده
امروز: -
معاون حفاظت محیط زیست لرستان گفت: کیفیت هوای استان هم اکنون در وضعیت ناسالم قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مجتبی آهور با اشاره به اینکه کیفیت هوای استان در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد،گفت: هم اکنون ذرات ریز معلق و میزان آلودگی هوا در لرستان ۱۰۵ میکروگرم ثبت شده که در شرایط عادی و شرایط جوی مطلوب این میزان ۵۰ میکروگرم است.
معاون محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست لرستان افزود: بیشترین میزان آلودگی در شهرهای خرم آباد، کوهدشت و رومشکان ثبت شده است و بر اساس آخرین پایش های انجام شده هم اکنون گرد و غبار در کشور عراق هم شکل گرفته که شرایط جوی استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
آهور عنوان کرد: شهروندان لرستانی با توجه به وضعیت آلودگی هوا در استان برای حفظ سلامت عمومی خود توصیه های زیست محیطی و بهداشتی را بیش از پیش رعایت کنند .