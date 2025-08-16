به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مجتبی آهور با اشاره به اینکه کیفیت هوای استان در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد،گفت: هم اکنون ذرات ریز معلق و میزان آلودگی هوا در لرستان ۱۰۵ میکروگرم ثبت شده که در شرایط عادی و شرایط جوی مطلوب این میزان ۵۰ میکروگرم است.

معاون محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست لرستان افزود: بیشترین میزان آلودگی در شهرهای خرم آباد، کوهدشت و رومشکان ثبت شده است و بر اساس آخرین پایش های انجام شده هم اکنون گرد و غبار در کشور عراق هم شکل گرفته که شرایط جوی استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.