شبکه آموزش در راستای همدلی با مردم مظلوم غزه، تغییراتی در جدول پخش برنامههای خود اعمال کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «هیچ وقت دیر نیست» که هر روز ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰ صبح از شبکه آموزش پخش میشود، بخش «میز لقمه» خود را که به آموزش تغذیه دانشآموزان ویژه والدین میپردازد، در راستای همدلی با مردم گرسنه و مظلوم غزه از بخش های خود حذف کرد.
همچنین مستند آشپزی «خوشمزه» که از گروه تأمین برنامه شبکه آموزش پخش میشد، در راستای همراهی و همدردی با مردم مظلوم و مقاوم غزه از جدولپخش این شبکه برداشته شد.
شبکه آموزش تأکید کرده است که در کنار مأموریتهای آموزشی خود، همواره تلاش میکند با تحولات مهم منطقهای و انسانی همراه باشد و صدای همبستگی با ملتهای مظلوم را بازتاب دهد.