به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «هیچ وقت دیر نیست» که هر روز ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰ صبح از شبکه آموزش پخش می‌شود، بخش «میز لقمه» خود را که به آموزش تغذیه دانش‌آموزان ویژه والدین می‌پردازد، در راستای همدلی با مردم گرسنه و مظلوم غزه از بخش های خود حذف کرد.

همچنین مستند آشپزی «خوشمزه» که از گروه تأمین برنامه شبکه آموزش پخش می‌شد، در راستای همراهی و همدردی با مردم مظلوم و مقاوم غزه از جدولپخش این شبکه برداشته شد.

شبکه آموزش تأکید کرده است که در کنار مأموریت‌های آموزشی خود، همواره تلاش می‌کند با تحولات مهم منطقه‌ای و انسانی همراه باشد و صدای همبستگی با ملت‌های مظلوم را بازتاب دهد.