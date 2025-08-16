سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بانه، از پلمب یک واحد خانه‌مسافر غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سعدالله عزیزی گفت : با وجود تذکرات مکرر قبلی به مدیریت این واحد مبنی بر خودداری از پذیرش و اسکان مسافر و بی‌توجهی به هشدارها، این خانه‌مسافر با دستور دادستان شهرستان بانه پلمب شد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بانه با بیان اینکه هرگونه فعالیت در زمینه پذیرش مسافر باید در چارچوب ضوابط قانونی و با اخذ مجوز رسمی انجام شود، افزود: از شهروندان درخواست داریم در صورت حضور مهمان یا مسافر در شهرستان، آنان را به مراکز اقامتی رسمی و دارای مجوز راهنمایی کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بانه اطلاع دهند.

وی گف : در صورت دریافت گزارش از شهروندان در خصوص فعالیت خانه‌مسافر‌های غیرمجاز، این اداره با همکاری پلیس اماکن و دستگاه قضایی به‌سرعت وارد عمل خواهد شد و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان صورت می‌گیرد.