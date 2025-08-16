فرودگاه امام، دروازه بازگشت بیش از ۱۶۳ هزار زائر اربعین با خدمات رایگان
معاون بهرهبرداری فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی اعلام کرد: از ابتدای ماه صفر تا پایان ۲۴ مرداد، بیش از ۱۶۳ هزار و ۲۴۰ نفر از زائران اربعین از طریق ترمینال سلام اعزام و پذیرش شدهاند و در این مدت، در مجموع ۱۵۰۶ پرواز در قالب عملیات اربعین انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
معاون بهرهبرداری فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی با تاکید بر ادامه قدرتمندانه خدمترسانی در عملیات بازگشت زائران، از آمادگی کامل تمامی دستگاههای خدمترسان در فرودگاه برای تسهیل ورود زائران اربعین به کشور خبر داد.
جواد صالحی آرتیمانی همچنین به خدمات ویژه ارائه شده به زائران اشاره کرد و گفت: مواکب در بدو ورود زائران فعال بوده و خدماتی از جمله پذیرایی و توزیع اقلام فرهنگی را انجام میدهند. یکی از تسهیلات قابل توجه، رایگان بودن پارکینگ ترمینال سلام تا پایان عملیات اربعین است که تاکنون بیش از ۸۰ هزار خودرو از آن بهرهمند شدهاند. علاوه بر این، ایاب و ذهاب رایگان به صورت ۲۴ ساعته برای تسهیل رفتوآمد زائران در نظر گرفته شده است.
معاون بهرهبرداری فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی افزود: این اقدامات نشاندهنده تلاش گسترده مسئولان برای فراهم کردن تجربهای راحت و بیدغدغه برای زائران پس از بازگشت از سفر معنوی اربعین است.