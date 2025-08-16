افتتاح و کلنگزنی بیش از ۳۰۰ طرح در کهگیلویه، بهمئی و چرام و لنده
نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، چرام، لنده و بهمئی در مجلس از افتتاح و کلنگزنی بیش از ۳۰۰ پروژه عمرانی طی هفته دولت در حوزه انتخابیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، حجت الاسلام سید محمد موحد با بیان اینکه در شهرستان کهگیلویه ۱۴۱ طرح اجرا میشود که ۱۰۹ مورد آن افتتاحی و ۳۲ مورد کلنگزنی است، گفت: در شهرستان چرام، مجموع طرح ها ۷۹ مورد است که ۷۳ طرح افتتاح و ۶ طرح کلنگزنی میشود.
وی با اشاره به اینکه در شهرستان بهمئی، ۷۶ طرح شامل ۶۳ افتتاحی و ۱۳ کلنگزنی اجرا خواهد شد، ادامه داد: طرح های شهرستان لنده نیز در مجموعا ۳۲ مورد است که ۲۸ طرح افتتاح و ۴ مورد کلنگزنی میشود.
نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، چرام، لنده و بهمئی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت هفته دولت، بیان کرد: هفته دولت فرصتی برای تقویت پیوند میان دولت و مردم است و باید از این ظرفیت برای گسترش ارتباط و تعامل با مردم استفاده کرد.