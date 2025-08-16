پخش زنده
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از تأمین، تدارک و توزیع ۴۵ هزار و ۷۲۰ تن انواع کود یارانهای ازت، فسفات و پتاس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز الیاسی گفت: تعیین و تخصیص سهمیه کود برای شهرستانهای استان، بر اساس سیاستهای ابلاغی، بر عهده سازمان جهاد کشاورزی استان همدان است.
او افزود: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز وظیفه تامین، تدارک و توزیع کودهای مورد نیاز استان را مطابق با برنامههای ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی بر عهده دارد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تأکید کرد: با برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از ظرفیتهای لجستیکی، حمل روزانه تا سقف ۴۰۰ تن کود انجام شده و این امر نقش مؤثری در تحقق اهداف تامین کود استان داشته است.
الیاسی همچنین به شبکه توزیع فعال در سطح استان اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با بهرهگیری از ۱۰۳ کارگزار و عامل فروش فعال، عملیات توزیع کود را در سراسر استان به شکل هدفمند و منظم انجام میدهد.
او این اقدامات را در راستای حمایت از تولید پایدار، ارتقاء بهرهوری بخش کشاورزی و تامین بهموقع نهادههای مورد نیاز کشاورزان استان همدان دانست.