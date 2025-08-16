به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد: از هفدهم تا پایان ۲۴ مرداد در مجموع ۴۰ هزار و ۶۷۱ زائر ایرانی از فرودگاه‌های تحت مالکیت این شرکت به عتبات عالیات عزیمت کرده‌اند، این تعداد زائر با ۲۹۰ پرواز به فرودگاه‌های نجف و بغداد منتقل شده‌اند.

سید محسن سیدمحسنی در ادامه به اهمیت تسهیل سفر هوایی زائران اشاره کرد و افزود: در همین بازه زمانی، ۳۶ هزار و ۲۵۴ زائر ایرانی نیز با ۲۸۵ پرواز از نجف و بغداد به کشور بازگشته‌اند.

رئیس گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران همچنین به تنوع مبادی پروازی اشاره کرد و گفت: پرواز‌های رفت زائران به عتبات عالیات از ۲۶ فرودگاه کشور شامل مهرآباد، مشهد، گرگان، ساری، کرمان، اصفهان، شیراز، رشت، سمنان، بیرجند، اردبیل، لار، بندرعباس، کیش، اراک، همدان، شاهرود، کرمانشاه، رامسر، سبزوار، بجنورد، شهرکرد، یزد، ارومیه و لامرد انجام شده است. پرواز‌های بازگشت هموطنان نیز از فرودگاه‌های نجف و بغداد به همین فرودگاه‌های تحت مالکیت و اختصاصی در کشور انجام شده است.

سید محسن سیدمحسنی تاکید کرد: عملیات رفت و بازگشت پرواز‌های اربعین در تمامی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت، با برنامه‌ریزی لازم و هماهنگی کامل بین بخش‌های فرودگاهی و شرکت‌های هواپیمایی، همچنان با قوت ادامه دارد تا بازگشت امن و راحت زائران حضرت اباعبدالله‌الحسین به میهن اسلامی تضمین شود.