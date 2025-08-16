مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه سال گذشته اعتبار مناسبی برای ایمن‌سازی بزرگراه آزادگان لحاظ شد، گفت: بزرگراه آزادگان در محدوده مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و۲۲ شهر تهران واقع شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهدی گلشنی، مبنی بر اقدامات در راستای کاهش تصادفات در بزرگراه آزادگان، گفت: بزرگترین کاری که برای بزرگراه آزادگان انجام شد؛ شناسایی علت تصادفات و تحلیل‌های لازم روی هر یک از این علت‌ها بود. به طوری که سال گذشته اعتبار مناسبی برای ایمن سازی بزرگراه آزادگان لحاظ شد. بزرگراه آزادگان بزرگراهی طولانی است که در محدوده مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و۲۲ شهر تهران واقع شده است.

وی با تاکید بر اینکه عمده مشکلات و حوادث در محدوده مناطق ۱۸ و ۱۹ بود که با تمرکز اعتباری خوبی که داشتیم توانستیم از سال گذشته فعالیت‌های جدی و موثری در این محدوده انجام بدهیم، گفت: یکی از موضوعات اصلی جایگزینی گاردریل‌ها با نیوجرسی بوده که در بخش بزرگی انجام شد. از دیگر مواردی که برای افزایش ایمنی انجام شد؛ رفع نواقص روشنایی، استقرار تجهیزات ترافیکی و طرحهای ایمن سازی در نقاط حادثه خیز است که این اقدامات منجر به نتایج موثری شده است.



گلشنی خاطرنشان کرد: عمده علت تصادفات شهر تهران طبق آمار پلیس،بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی است. ۴۳ درصد تصادفات نیز مربوط به حواس پرتی راننده است. اینها مواردی است که باید به صورت فرهنگ سازی مورد توجه قرار گیرد. با این حال شهرداری تهران در تلاش است که با انجام فعالیت‌های مهندسی از میزان تصادفات بکاهد.