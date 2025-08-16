بهگزارش خبرگزاری صداوسیم مرکز بوشهر
، عقیل امینی از اعمال ممنوعیت صید ماهی شیر به مدت دو ماه در آبهای استان خبر داد و گفت: این تصمیم در راستای تعهدات بینالمللی ایران و به منظور حفظ ذخایر ارزشمند آبزیان اتخاذ شده است.
وی افزود: بر اساس مصوبات دهمین نشست کمیسیون منطقهای شیلات (RECOFI)، صید ماهی شیر با روش گوشگیر از امروز شنبه ۲۵ مرداد تا ۲۵ مهر در آبهای خلیج فارس و دریای عمان ممنوع است.
مدیرکل شیلات استان بوشهر یادآور شد: این محدودیت برای تمامی کشورهای عضو این کمیسیون اعمال میشود.
وی با اشاره به اهمیت حفاظت از ذخایر دریاییف اضافه کرد: ماهی شیر از گونههای با ارزش اقتصادیست که حفظ آن برای تداوم معیشت صیادان ضروری است.
امینی از تمامی صیادان، تعاونیها و تشکلهای صیادی خواست در اجرای این مصوبه همکاری کامل داشته باشند.
بر اساس این گزارش، نیروهای نظارتی شیلات استان بوشهر در این دوره بازرسیهای مستمری را برای جلوگیری از هرگونه تخلف انجام خواهند داد. مسئولان شیلات هشدار دادهاند با متخلفان این ممنوعیت برخورد قانونی خواهد شد.
لازم به ذکر است ماهی شیر که در گویش محلی به شیرماهی معروف است، از خانواده تون ماهیان بوده و جایگاه ویژهای در بازارهای داخلی و صادراتی دارد.
کارشناسان شیلات و آبزیان معتقدند رعایت این ممنوعیت دورهای میتواند به احیای ذخایر و افزایش کیفیت صید در فصول بعدی کمک شایانی کند.
شیر ماهیان در آبهای گرم و نیمهگرمسیری خلیج فارس و دریای عمان زیست میکند و صید آن در استانهایی همچون بوشهر، هرمزگان، خوزستان و سیستان و بلوچستان نقش مهمی در تأمین درآمد صیادان دارد.