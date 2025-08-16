ممنوعیت ۲ ماهه صید ماهیان شیر در خلیج فارس

مدیرکل شیلات استان بوشهر اعلام کرد: برای حفظ ذخیره، از ۲۵ مرداد تا ۲۵ مهر صید ماهیان شیر ممنوع است؛ این ممنوعیت دو ماهه است و از صیادان می‌خواهیم آن را رعایت کنند.