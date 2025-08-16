برنامه‌های «تهران ۲۰»، با موضوع کنکور ۱۴۰۴ و استاندارد پرواز‌ها و «پایان‌نامه» با بررسی جلسه دفاع رساله دکتری از شبکه‌های تهران و چهار پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «تهران ۲۰»، امشب به بررسی دغدغه‌ها و پرسش‌های داوطلبان کنکور ۱۴۰۴ با حضور تلفنی رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش کشور، پخش می‌شود.

رئیس سازمان سنجش با حضور در برنامه «تهران ۲۰» در خصوص زمان اعلام نتایج و چالش‌های ذهنی داوطلبان پاسخ خواهد داد.

در بخش دیگری از این برنامه مجید اخلاقی، معاون استاندارد سازمان هواپیمایی کشور درباره ایمنی و استاندارد پرواز‌های داخلی و بین‌المللی به ویژه در بازگشت سفر‌های اربعین توضیحاتی ارائه خواهد کرد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی مجتبی احمدی و اجرای علی مروی و راحله امینیان، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

جلسه دفاع رساله دکتری معصومه ابراهیمی با موضوع «مواکاوی و اولویت‌بندی الزامات استقرار منابع انسانی داده‌محور در سازمان‌های دولتی ایران» در قالب برنامه «پایان‌نامه» از شبکه چهار پخش می‌شود.

برنامه «پایان‌نامه»، این هفته به پخش جلسه دفاع رساله دکتری معصومه ابراهیمی، دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس، اختصاص دارد. این رساله با موضوع «مواکاوی و اولویت‌بندی الزامات استقرار منابع انسانی داده‌محور در سازمان‌های دولتی ایران» به بررسی چالش‌ها و پیش‌نیاز‌های تحقق تحول دیجیتال در حوزه مدیریت منابع انسانی می‌پردازد.

بر اساس نتایج این پژوهش، استقرار منابع انسانی داده‌محور نیازمند توجه به چند الزام کلیدی است، از جمله زیرساخت‌های فنی مانند سیستم‌های یکپارچه ذخیره‌سازی و تحلیل داده‌ها، حمایت مدیریتی شامل تعهد رهبری و تخصیص منابع، توانمندسازی نیروی انسانی با آموزش سواد داده‌ای و کاهش مقاومت در برابر تغییر، و همچنین ایجاد چارچوب‌های قانونی شفاف برای مالکیت و امنیت داده‌ها.

اولویت‌بندی این الزامات با توجه به ضرورت‌های فنی و سازمانی، می‌تواند مسیر حرکت دستگاه‌های دولتی به سوی تحول دیجیتال در مدیریت منابع انسانی را تسهیل کند.

این برنامه امروز ساعت ۱۹ از شبکه چهار پخش و روز بعد ساعت ۱۲ بازپخش می‌شود.