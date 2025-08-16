پخش زنده
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان از جمعآوری و معدومسازی هزار و ۸۴۷ کیلوگرم انواع مواد غذایی فاسد از مکانهای بین راهی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد بهنشان با اشاره به اقدامات گسترده بهداشت محیط استان همدان در ایام اربعین، افزود: تیمهای بهداشت محیط با ۷۳ نیرو در قالب ۳۴ تیم، نظارت و پایش گستردهای را در مناطق و مواکب انجام دادهاند.
او تصریح کرد: در این مدت ۴۸ نوبت پایش و نظارت از مناطق، ۲۳۹ مورد بازرسی از مراکز اقامتی و محلهای اسکان زائرین، دو هزار و ۴۸۷ بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و ایستگاههای صلواتی و ۴۲۷ بازرسی از سرویسهای بهداشتی عمومی انجام شده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان با بیان اینکه ۵۵۱ بازرسی از سامانههای آبرسانی انجام شده است گفت: همچنین دو هزار و ۴۳۶ مورد کلرسنجی آب آشامیدنی انجام شده است.