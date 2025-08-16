به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس سازمان حج و زیارت استان گفت: متاسفانه روز گذشته بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در ده کیلومتری مرز مهران در خاک عراق، یک زائر قمی جان خود را از دست داد.

اسماعیل رستمی با بیان اینکه سرنشینان این اتوبوس، زائرانی از استان‌های مختلف بودند افزود: ۳۸ نفر نیز در این حادثه مجروح شدند که به بیمارستان امام حسین (ع) مهران و بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام منتقل و اکثر مصدومان هم به صورت سرپایی مداوا و مرخص شدند.