تأمین سوخت ژنراتور واحدهای صنعتی در آذربایجان غربی تنها برای واحدهایی که کنتور هوشمند نصب کردهاند، انجام خواهد شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در دستورالعملی مهم اعلام کرد: تأمین سوخت ژنراتور واحدهای صنعتی تنها برای مواردی که کنتور هوشمند نصب کردهاند، انجام خواهد شد؛ این اقدام با هدف شفافسازی مصرف، جلوگیری از سوءاستفاده و توزیع عادلانه سوخت در بین واحدهای تولیدی اتخاذ شده است.
اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با استناد به نامههای صادره از شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه ارومیه و اطلاعرسانی قبلی این اداره کل، الزام نصب کنتور هوشمند را به عنوان شرط اصلی برای تأیید و تأمین سوخت ژنراتور صنایع اعمال کرده است.
با توجه به امکان استخراج گزارش مصرف واقعی از طریق سامانه سدف و ضرورت شفافسازی در توزیع سوخت، تأمین سوخت ژنراتور واحدهای صنعتی صرفاً برای واحدهایی انجام خواهد شد که اقدام به نصب کنتور هوشمند کردهاند.
این اقدام با هدف جلوگیری از تخصیص غیرمنصفانه سوخت، کاهش مصرف غیرضروری و افزایش دقت در پایش مصرف انرژی در واحدهای تولیدی انجام می شود و نشاندهنده حرکت جدی مسئولان به سمت دیجیتالیسازی مدیریت مصرف در بخش صنعت است.