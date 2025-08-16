مدیرعامل شرکت توانیر گفت: برای عبور از اوج بار تابستان ۱۴۰۴، ۱۴ ابر طرح ملی و ۳۶ اقدام مدیریت مصرف طراحی و عملیاتی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بازدید سرزده علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور از مرکز ملی راهبری شبکه برق کشور، مدیرعامل شرکت توانیر، گزارشی از آخرین وضع شبکه و اقدامات صنعت برق برای مدیریت ناترازی تابستان ارائه کرد.

در این بازدید که با حضور اردشیر مذکوری مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و ماشاالله تابع جماعت مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نیرو برگزار شد، مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به رشد سریع تقاضای برق گفت: رشد تقاضای مصرف برق در سال‌ گذشته معادل تولید عملی ۵۷ نیروگاه جدید در یک سال بوده که نیازمند تامین سرمایه عظیم و سوخت است.

مصطفی رجبی مشهدی افزود: برای عبور از اوج بار تابستان ۱۴۰۴، ۱۴ ابر طرح ملی و ۳۶ اقدام مدیریت مصرف طراحی و عملیاتی شده است.

مدیرعامل توانیر همچنین با اشاره به اقدامات فناورانه صنعت برق اظهار داشت: مرکز ملی پایش و کنترل مصرف برق با هدف مدیریت برخط بار در بخش‌های مختلف، کشف انشعابات غیرمجاز و پایش مصرف صنایع پرمصرف راه‌اندازی شده است.

مصطفی رجبی مشهدی ادامه داد: تاکنون با نصب بیش از ۷۳ هزار دستگاه لیمیتر در ساختمان‌های اداری، ۳۲۰ مگاوات کاهش مصرف در ساعات اداری و ۱۵۰ مگاوات کاهش در ساعات غیراداری محقق شده است.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اقدامات فرهنگی و اجتماعی نیز خاطرنشان کرد: پویش‌های عمومی، طرح "دانشجو همیار برق" و برنامه‌های گسترده فرهنگ‌سازی با محوریت رسانه‌ها برای مدیریت مصرف اجرایی شده ست.

وی در ادامه به وضع ذخایر نیروگاه‌های برق‌ آبی اشاره کرد و گفت: کاهش شدید منابع آبی منجر به افت تولید این نیروگاه‌ها شده و ضرورت توسعه نیروگاه‌های جدید در بخش صنایع انرژی‌بر بیش از گذشته احساس می‌شود.

مدیرعامل توانیر افزود: مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز و همچنین رفع خسارت واردشده به زیرساخت‌های برق در حملات اخیر نیز از اولویت‌های صنعت برق بوده است.

دستیار اجتماعی رئیس جمهور نیز در این بازدید ضمن قدردانی از تلاش‌های صنعت برق، بر اهمیت ادامه مدیریت هوشمند شبکه و اطلاع‌رسانی شفاف به مردم تأکید کرد.