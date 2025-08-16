کیانمهر معاون اقتصادی استاندار گلستان در جلسه صبح امروز تولید و توسعه در بخش کشاورزی اعلام کرد: پایانه صادراتی در مرز اینچه برون به زودی راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در جلسه تولید و توسعه در حوزه جهاد کشاورزی، مسائلی مانند آبیاری نوین، بازنگری در الگوی کشت و بازگشایی پایانه مرزی اینچه برون بررسی شد تا تولیدکنندگان برای صادرات دغدغه کمتری داشته باشند.