تصویری کم‌نظیر از یک پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت‌شده مردمی سادول ثبت شد؛ این فیلم کوتاه را،یک فعال و دوستدار محیط‌زیست،به طور اتفاقی و در دل طبیعت به ثبت رسانده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما پلنگ ایرانی بزرگ‌ترین زیرگونه پلنگ در جهان و یکی از نماد‌های جانوری ایران است. این گربه‌سان کمیاب، که در فهرست گونه‌های در خطر انقراض اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) قرار دارد، در رشته‌کوه‌های زاگرس، البرز، و مناطق جنگلی شمال و غرب کشور زیست می‌کند.

تخریب زیستگاه، شکار غیرمجاز، کاهش طعمه‌های طبیعی مانند کل و بز، و تداخل با سکونتگاه‌های انسانی از مهم‌ترین تهدید‌هایی هستند که حیات این گونه را به مخاطره انداخته‌اند. در حال حاضر، برآورد‌ها نشان می‌دهد جمعیت پلنگ ایرانی به شدت کاهش یافته و بقای آن نیازمند اقدام فوری است.

سازمان حفاظت محیط زیست ایران در سال‌های اخیر با اجرای طرح‌هایی نظیر ایجاد و تقویت مناطق حفاظت‌شده، پایش مستمر جمعیت پلنگ، آموزش جوامع محلی، و تجهیز یگان‌های حفاظتی به دنبال حفظ و افزایش جمعیت این گونه ارزشمند است. همچنین نقش مردم و دوستداران محیط‌زیست در ثبت مشاهدات و گزارش‌دادن تخلفات زیست‌محیطی نقشی کلیدی در موفقیت این اقدامات دارد.

ثبت چنین تصاویر مستندی نه‌تنها امیدبخش است، بلکه اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از حیات‌وحش را بیش از پیش یادآور می‌شود. پلنگ ایرانی تنها یک گونه نیست، بلکه بخشی از میراث طبیعی کشور و شاخصی از سلامت زیست بوم های ایران است.