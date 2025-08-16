پخش زنده
پژوهشی تازه از مؤسسه کارولینسکا نشان میدهد که تزریق واکسن کووید-۱۹ میتواند احتمال بروز برخی بیماریهای التهابی مجاری تنفسی را کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این مطالعه، افرادی که به کووید-۱۹ مبتلا شدهاند بیشتر در معرض ابتلا به آسم، تب و سینوزیت مزمن قرار دارند، اما واکسیناسیون علیه ویروس، این خطر را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.
این تحقیق با استفاده از پایگاه داده الکترونیک سلامت TriNetX در ایالات متحده و بر روی حدود یک میلیون فرد مبتلا، نزدیک به ۷۰۰ هزار فرد واکسینه و بیش از چهار میلیون فرد سالم بدون سابقه ابتلا یا واکسیناسیون انجام شد.
نتایج که در نشریه Journal of Allergy and Clinical Immunology منتشر شده است نشان میدهد ابتلا به کووید-۱۹ خطر آسم را ۶۶ درصد، خطر سینوزیت مزمن را ۷۴ درصد و خطر تب یونجه را ۲۷ درصد افزایش میدهد. در عین حال، هیچ افزایش خطری برای بیماریهای پوستی مانند اگزمای آتوپیک یا التهاب مری ائوزینوفیلیک مشاهده نشد.
فیلیپ کورمن، پزشک و پژوهشگر مؤسسه کارولینسکا و سرپرست این تحقیق میگوید کووید-۱۹ میتواند واکنشهای التهابی نوع دو را در مجاری تنفسی فعال کند اما چنین اثری در اندامهای دیگر دیده نشد.
او تأکید میکند که واکسیناسیون اثر معکوس دارد؛ بهگونهای که خطر آسم در میان افراد واکسینه ۳۲ درصد کمتر از افراد سالم واکسینهنشده بود و احتمال ابتلا به سینوزیت و تب یونجه نیز در آنها اندکی پایینتر گزارش شد.
مقایسه مستقیم میان مبتلایان و واکسینهها نشان داد احتمال ابتلا به آسم یا سینوزیت مزمن در مبتلایان بیش از دو برابر و خطر تب یونجه نیز ۴۰ درصد بیشتر است. کورمن میگوید این نتایج نشان میدهد واکسیناسیون نهتنها از ابتلا به خود بیماری جلوگیری میکند، بلکه میتواند از بروز عوارض تنفسی ناشی از آن نیز پیشگیری کند.
با این حال پژوهشگران یادآور میشوند که مطالعه حاضر گذشتهنگر بوده و بر دادههای موجود استوار است، بنابراین نمیتوان به طور قطعی درباره رابطه علت و معلولی اظهار نظر کرد. همچنین احتمال دارد برخی موارد ابتلا، بهویژه آنهایی که با خودآزمایی شناسایی شدهاند، در پایگاه داده ثبت نشده باشند.