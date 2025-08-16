به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، میررحیمی در نشست شورای هماهنگی بانک‌ها افزود: در این خصوص نامه‌ای از استاندار یزد به خارج از استان ارسال شده و یک کد رهگیری به متقاضیان در صف اختصاص می‌یابد تا این مشکل طی روز‌های آتی حل شود.

وی بر اجرایی شدن کامل مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن با هدف سرعت بخشیدن به ساخت و ساز‌ها تاکید کرد.

استاندار یزد هم با اشاره به اهمیت اشتغال پایدار در استان اظهار داشت: از بخش خصوصی و صنایع استان حمایت می‌کنیم و بانک‌ها در این زمینه اهتمام لازم را داشته باشند تا تولید دچار وقفه نشود.

محمدرضا بابایی همچنین تامین برق بانک‌ها با بهره گیری از انرژی خورشیدی را خواستار شد.