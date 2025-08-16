به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ روز یکشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۴؛ مدیران کل ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، استاندارد، گمرک و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در سامانه سامد پاسخگوی سؤالات مردم خواهند بود.

از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ناظر گمرکات و مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰ مدیران کل ورزش و جوانان و نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰ مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندارد استان در با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ به‌صورت مستقیم پاسخگوی تماس‌های مردم خواهند بود.

این برنامه در اجرای نظام‌نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد - تبیین اهداف دولت و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست‌ها و مشکلات هم‌وطنان و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه‌ها اجرا می‌شود.