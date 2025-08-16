حماسه مقاومت در استان بوشهر تبدیل به فرهنگ شده است
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به قرنها مقاومت مردم بوشهر در مقابل متجاوزان و استعمارگران، گفت: حماسه مقاومت در استان بوشهر تبدیل به فرهنگ شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیتالله صفایی بوشهری در نشست با اعضای ستاد کنگره شهید رئیسعلی دلواری گفت: در هر جغرافیایی ظرفیتهایی وجود دارد که همه آنها در استان موجود است، اما گاهی ظرفیت، وقایعی است که در آن جغرافیا و منطقه بوده و موجب عزت و آبرو و شوکت یک منطقه است.
وی افزود: استان بوشهر از مناطقی است که حماسه آفرینی و حوادث راهبردی آن، موجب عزت و آبرو در سطح استانی، ملی و حتی جهانی است که مهمترین آن حماسه مقاومت در برابر انگلستان در سال ۱۲۹۴ به سرداری شهید رئیسعلی دلواری که علما و مردم به خوبی همراهی کردند؛ به همین دلیل این حادثه یک ثروت و مولفه قدرت و مانایی یک منطقه است.
امام جمعه بوشهر اظهار کرد: اکنون ظرفیت خارقالعادهای در استان داریم و آن حماسه مقاومت استان است که تبدیل به فرهنگ شده و علما همیشه حکم به مقاومت در آن دوره داشتند به همین علت زنده نگاه داشتن و پرداختن و تبیین زوایای این حماسه موجب مانایی تاریخ و وجه ممتاز و الگویی برای زندگی همه است.
وی گفت: برای گرامیداشت یاد شهید رئیسعلی دلواری دو برنامه سالانه در نظر گرفته شده، یکی برنامهای با عنوان دو قرن مقاومت در مقابل استعمار که اسفند هر سال برگزار و دیگری یادواره شهید رئیسعلی دلواری که در ۱۲ شهریور برگزار میشود.
آیتالله صفایی بوشهری تصریح کرد: برگزاری این مراسم فلسفه و حکمتی دارد و تجلی تاریخ باشکوه و الگویی برای حال حاضر است.
وی بیان کرد: هدف انگلستان از حمله به بوشهر، تنها تصاحب بوشهر نبود بلکه بوشهر را به عنوان یک منطقه استراتژیک قلمداد میکرد تا از طریق آن بر بقیه کشور نفوذ کند که با ایستادگی و حماسه مردم موفق نشدند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: به همین علت برای تعلیم آموزههای آن حماسه باید مراسم باشکوهی برگزار شود و استان بوشهر بیش از فضای ملی در این عرصه باید فعال باشد و زیرساختهای لازم آن مراسم نیز باید فراهم شود.