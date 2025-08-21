تا کنون تعداد ۴۳ پرونده واحد‌های تولیدی حوزه کشاورزی و پرورش دام و طیور و همچنین صنایع تبدیلی استان در تسهیل و رفع موانع تولیدی طرح و از این تعداد مشکلات ۲۱ واحد رفع شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رییس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان از اجرای طرح سه شنبه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در این سازمان خبر داد و گفت: تا کنون مشکلات ۲۱ واحد تولیدی استان در قالب این طرح حل شده است.

کرامتی افزود: از دی ماه سال گذشته تا کنون تعداد ۴۳ پرونده واحد‌های تولیدی حوزه کشاورزی و پرورش دام و طیور و همچنین صنایع تبدیلی استان در سه شنبه‌های تسهیل و رفع موانع تولیدی طرح و از این تعداد مشکلات ۲۱ واحد حل شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در تولید محصولات کشاورزی، حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را گامی مهم در جهت توسعه صادرات و رونق اقتصادی منطقه دانست.

کرامتی گفت: استان زنجان با ۱.۳ درصد مساحت کل کشور حدود ۷۵۰ هزار هکتار عرصه‌های مناسب کشاورزی دارد که معادل پنج درصد اراضی کشاورزی کشور است.

وی خاطرنشان کرد: ارتقای ارزش افزوده در بخش کشاورزی استان از جمله دغدغه‌های عمده این حوزه در استان زنجان است که توجه به صنایع تبدیلی برای رونق این حوزه نقش مهمی دارد.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان با بیان اینکه بخش کشاوررزی در این استان حدود ۱۰۰ هزار بهره بردار دارد که به تولید انواع محصولات زارعی و باغی اشتغال دارند، اظهار کرد: سالانه نزدیک به سه میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در استان تولید می‌شود.