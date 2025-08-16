پخش زنده
به منظور رفاه حال زائران دهه آخر صفر، ۱۵ موکب و امکانات حمل و نقل در محور سرخس- مشهد ساماندهی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون سیاسی، اجتماعی فرماندار سرخس در جلسه برنامهریزی کاروانهای پیاده دهه آخر صفر و ساماندهی موکبهای بینراهی شهرستان گفت: مقرر شد شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق علاوه بر راهاندازی موکب روستای گنبدلی، موکب روستای نرسیده به شورلق را نیز مدیریت و راهاندازی کند.
حسین ارشادی افزود: همچنین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مسئول استقرار تانکرهای سیار چهار هزار لیتری در موکبها شد تا تأمین آب در طول مسیر به بهترین شکل انجام شود.
او ادامه داد: از سوی دیگر، شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق موظف شد سرویس حمل و نقل از روستای شورلق تا شهر مزداوند یا روستای چاهک را برای جابجایی زائرین فعال کند و همچنین مسیر برگشت از ایستگاه راهآهن شهرستان سرخس به مقاصد مشخص را نیز بر عهده بگیرد.
معاون فرماندار سرخس تصریح کرد: این اقدامات با هدف رفاه حال زائرین و تسهیل حرکت کاروانهای پیاده در دهه آخر صفر در مسیر محور سرخس مشهد، انجام میشود.
این جلسه با حضور سرپرست بخشداری مرکزی، سرپرست بخشداری مرزداران، کارشناسان و نمایندگان ادارات مرتبط برگزار شد.