کارگروه تنظیم بازار امروز به بررسی جامع وضعیت نهاده‌های کشاورزی، گوشت مرغ و گوشت قرمز پرداخت و در خصوص ساماندهی میادین میوه و تره‌بار، خشکبار و میدان دام تصمیم‌گیری کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، عسگری، از سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری قزوین، اعلام کرد که میدان جدید تره‌بار قزوین به مکان جدیدی در ۱۸ کیلومتری مسیر قزوین – بویین زهرا، مقابل پایانه حمل و نقل منتقل خواهد شد. این پروژه عظیم با ۳۱ هکتار مساحت، شامل فاز اول ۱۱ هکتاری است که ۱۰۰ حجره عرضه میوه و ۶۰ حجره عرضه خشکبار را در خود جای خواهد داد.

عسگری افزود: تاکنون ۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به ۲.۵ همت اعتبار نیاز دارد. کلنگ‌زنی این طرح در ۱۵ فروردین ماه سال جاری انجام شده و پیش‌بینی می‌شود ظرف ۱۸ ماه به بهره‌برداری برسد.

به گفته وی؛ علاوه بر این، میدان جدید دام نیز در بلوار پیامبر اعظم، حد فاصل بلوار آیت‌الله خامنه‌ای و آزادگان (لاین کندرو) جانمایی شده است. این میدان با مساحت ۱۱۲۰ متر مربع، به ۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و پیمانکار آن به زودی مشخص خواهد شد.