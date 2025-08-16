پخش زنده
امروز: -
بمنظور ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و افزایش پایداری خطوط تلفن همراه و ثابت در زمان قطعی برق ، ژنراتور برق در شهر تخت سلیمان نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با پیگیریهای فرماندار و همکاری بخشداری، اداره مخابرات و اداره برق، یک دستگاه ژنراتور برق در شهر تخت سلیمان نصب و راهاندازی شد.
فرماندار تکاب گفت: ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و افزایش پایداری خطوط تلفن همراه و ثابت در زمان قطعی برق، یکی از اولویتهای اصلی ما در شهرستان است.
محمد نیکنام افزود: با نصب این ژنراتور، مشکل قطعی خطوط ارتباطی در زمان بروز حوادث و قطعی برق در شهر تخت سلیمان به طور کامل برطرف خواهد شد.
وی گفت: این اقدام گامی مهم در راستای توسعه زیرساختهای ارتباطی و رفاه حال شهروندان شهر تخت سلیمان است.
با نصب این ژنراتور، پایداری ارتباطات در زمان قطعی برق مرتفع و امکان ارائه خدمات ضروری و امدادی در مواقع بحرانی فراهم شد.