بمنظور ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و افزایش پایداری خطوط تلفن همراه و ثابت در زمان قطعی برق ، ژنراتور برق در شهر تخت سلیمان نصب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با پیگیری‌های فرماندار و همکاری بخشداری، اداره مخابرات و اداره برق، یک دستگاه ژنراتور برق در شهر تخت سلیمان نصب و راه‌اندازی شد.

فرماندار تکاب گفت: ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و افزایش پایداری خطوط تلفن همراه و ثابت در زمان قطعی برق، یکی از اولویت‌های اصلی ما در شهرستان است.

محمد نیکنام افزود: با نصب این ژنراتور، مشکل قطعی خطوط ارتباطی در زمان بروز حوادث و قطعی برق در شهر تخت سلیمان به طور کامل برطرف خواهد شد.

وی گفت: این اقدام گامی مهم در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و رفاه حال شهروندان شهر تخت سلیمان است.

با نصب این ژنراتور، پایداری ارتباطات در زمان قطعی برق مرتفع و امکان ارائه خدمات ضروری و امدادی در مواقع بحرانی فراهم شد.