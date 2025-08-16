پخش زنده
دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی از برنامهریزی به منظور تشکیل میز تخصصی جهش علمی با همکاری بنیاد ملی نخبگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی باقر طاهرینیا دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیدار با حجتالاسلام سعید کرمی؛ مسئول نهاد رهبری در بنیاد ملی نخبگان که در محل ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد با تأکید بر اهمیت ایجاد میز تخصصی «جهش علمی» گفت : این میز با همکاری و محوریت دفتر نهاد رهبری در بنیاد ملی نخبگان و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، علمسنجی، سیاستگذاری و مدیران اجرایی ذیربط تشکیل خواهد شد.
وی هدف از راهاندازی میز تخصصی جهش علمی را پرداختن به موضوع مهم جهش علمی و رفع تخصصی مسائل کشور ذکر کرد.
حجت لاسلام کرمی؛ مسئول نهاد رهبری در بنیاد ملی نخبگان نیز در این دیدار با تشریح سابقه تشکیل دفتر نهاد رهبری در بنیاد ملی نخبگان به ارائه گزارشی جامع از مهمترین اقدامات این نهاد، از جمله برگزاری نشستهای علمی و فرهنگی ویژه نخبگان، ساماندهی گروههای پیشرو جهاد علمی و برنامههای آینده پرداخت.
در این نشست، همچنین نتایج فاز نخست پژوهش پیرامون ضرورتها و الزامات خیزش علمی جدید، با عنوان «تولیدات علمی ایران در سطح بینالملل»، به تفصیل ارائه شد.
این گزارش روند تولید علم ایران را در چهار دوره زمانی شامل ۲۰ سال پیش از انقلاب اسلامی، ۲۰ سال اول و دوم انقلاب اسلامی و ۶ سال آغاز گام دوم انقلاب مورد بررسی قرار داد.
همچنین در این نشست، زمینههای همکاری مشترک و تشکیل میز تخصصی «جهش علمی» به منظور تسریع روند توسعه علمی کشور مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.