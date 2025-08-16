پخش زنده
آرمین تشکری و محمد صادقی به تیم والیبال سپاهان پیوستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تشکری سرعتیزن پرافتخار والیبال کشور به سپاهان پیوست. وی سابقه بالا و درخشانی در ردههای مختلف ملی و باشگاهی را داراست که میتوان به قهرمانی در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا ۲۰۲۲ با تیم پیکان اشاره کرد.
تشکری با تجربه بالای خود در مسابقات مختلف ملی و باشگاهی، کمک شایانی به سروقامتان سپاهان برای کسب بهترین نتیجه در سوپر لیگ امسال میکند.
محمد صادقی، دریافت کننده قدرتی فصل گذشته تیم پارتیزان بلگراد صربستان هم به تیم والیبال فولاد مبارکه سپاهان پیوست.
صادقی که در کارنامه خود سابقه حضور در تیمهای گیتیپسند اصفهان، شهداب یزد، سایپا تهران و فولاد سیرجان ایرانیان را دارد، آماده درخشش با پیراهن سپاهان است.
شاگردان محمدکاظم برای شروع پرقدرت سوپر لیگ به زودی تمرینات خود را آغاز میکنند.