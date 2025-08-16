فعالیت‌های گردشگری آفرود بدون مجوز در مناطق طبیعی، جنگلی و مرتعی کشور ممنوع اعلام شده و دستگاه‌های مسئول موظف به برخورد جدی با متخلفان در این حوزه هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما گسترش تور‌های آفرودی در طبیعت، بدون رعایت ضوابط قانونی، باعث تخریب پوشش‌های گیاهی، افزایش فرسایش خاک، تهدید گونه‌های جانوری و بالا رفتن احتمال وقوع سیل در زیست‌بوم‌های آسیب‌پذیر شده است.

در نشستی که با هدف ساماندهی فعالیت آفرودسواران در سالن جلسات اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل برگزار شد، مسئولان استانی نیز ضمن تأکید بر نگرانی‌های زیست‌محیطی، خواستار ورود جدی‌تر دستگاه‌های مرتبط در سطح ملی برای قانون‌مند کردن این فعالیت‌ها شدند.

کارشناسان محیط‌زیست هشدار می‌دهند که آفرودسواران، با ورود غیرمجاز به عرصه‌های طبیعی، آرامش حیات وحش و تعادل زیست محیطی را بر هم می‌زنند؛ امری که می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.

طبق اعلام مسئولان، مرجع صدور مجوز و نظارت بر حضور آفرودسواران در طبیعت، ادارات کل منابع طبیعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هستند، و هرگونه فعالیت بدون هماهنگی این نهاد‌ها غیرقانونی است.

نهاد‌های متولی در حال تدوین چارچوبی برای ساماندهی این حوزه هستند تا ضمن حمایت از گردشگری مسئولانه، از تخریب منابع طبیعی جلوگیری شود.