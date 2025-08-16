به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، رقابت‌های قهرمانی آسیا از ۲۵ مرداد الی ۸ شهریور ۱۴۰۴ در شیمکنت قزاقستان برگزار خواهد شد و بر اساس اعلام فدراسیون تیراندازی، درین دارابی در رده سنی جوانان و نازنین‌زهرا عبدالهی و محمدمهدی طهماسبی در رده سنی نوجوانان، از استان البرز در خط آتش تفنگ بادی قرار خواهند گرفت

این دوره از رقابت‌ها با حضور ۷۳۳ تیرانداز از ۲۸ کشور آسیایی و در قالب ۲۷ تیم ملی برگزار می‌شود که ورزشکاران در سه رشته تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی (تراپ و اسکیت) و در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به مصاف یکدیگر می‌روند.