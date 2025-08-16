برای نخستین بار؛
حضور سه البرزی در مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا
سه نماینده استان البرز برای نخستین بار در ترکیب تیمهای ملی ایران شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، رقابتهای قهرمانی آسیا از ۲۵ مرداد الی ۸ شهریور ۱۴۰۴ در شیمکنت قزاقستان برگزار خواهد شد و بر اساس اعلام فدراسیون تیراندازی، درین دارابی در رده سنی جوانان و نازنینزهرا عبدالهی و محمدمهدی طهماسبی در رده سنی نوجوانان، از استان البرز در خط آتش تفنگ بادی قرار خواهند گرفت
این دوره از رقابتها با حضور ۷۳۳ تیرانداز از ۲۸ کشور آسیایی و در قالب ۲۷ تیم ملی برگزار میشود که ورزشکاران در سه رشته تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی (تراپ و اسکیت) و در ردههای سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به مصاف یکدیگر میروند.