فائزه سادات عابدینینژاد، بهترین عملکرد نمایندگان ایران در رقابتهای جهانی ورزش دوگانه را ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فائزه سادات عابدینینژاد ورزشکار ملی پوش قمی در نخستین تجربه بینالمللی خود در مسابقات جهانی دوگانه در جایگاه بیستم ایستاد و بهترین رتبه در بین ورزشکاران ایرانی حاضر در این رقابتها را کسب کند.
این ورزشکار قمی فردا در مسابقه امدادی هم با حریفان رقابت خواهد کرد.
مسابقات جهانی دوگانه به میزبانی شهر چنگدو در کشور چین در حال برگزاری است.
دواتلون (دوگانه) یک ورزش ترکیبی است که شامل دویدن و دوچرخهسواری است. در این ورزش، ورزشکاران ابتدا یک مسافت دویدن را طی میکنند، سپس با دوچرخه مسافتی را میپیمایند و در نهایت دوباره مسافت دویدن را طی میکنند.