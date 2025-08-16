امام جمعه یزد: مسئولان، سیاستمداران و خبرنگاران باید دوراندیش و آینده‌نگر باشند و با صبر فعال، برنامه‌ریزی و هوشیاری، راه هرگونه نفوذ و تحرک دشمن را ببندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امام جمعه یزد و نماینده ولی فقیه در استان، امروز در بازدید از خبرگزاری صدا و سیما در مرکز یزد به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار، با اشاره به نقش مهم روایت‌گری در تحولات امروز جهان، تأکید کرد: امروز یکی از مهم‌ترین ابزار دشمن برای تحمیل خواسته‌های خود، روایت‌گری تحریف‌شده و تغییر واقعیت‌هاست. خبرنگاران و اصحاب رسانه باید با هوشیاری، مانع از غفلت جامعه شوند.

وی افزود: قدرت تفکر و آینده‌نگری نباید از ما گرفته شود. خبرنگار بصیر کسی است که بتواند با درک درست شرایط، آینده تصمیمات دشمن را پیش‌بینی کند و جامعه را نسبت به توطئه‌ها آگاه سازد.

آیت‌الله ناصری با اشاره به سیره امام خمینی (ره) گفت: امام راحل با نورانیتی که خداوند به او عطا کرده بود، همواره قبل از اجرای نقشه‌های دشمن از آنها آگاه می‌شد و با پاتک مناسب اجازه تحقق توطئه‌ها را نمی‌داد.

امام جمعه یزد تصریح کرد: مسئولان، سیاستمداران و خبرنگاران باید دوراندیش و آینده‌نگر باشند و با صبر فعال، برنامه‌ریزی و هوشیاری، راه هرگونه نفوذ و تحرک دشمن را ببندند.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد یأس، ناامیدی، ترس و قومیت‌گرایی در جامعه است، خاطرنشان کرد: وظیفه رسانه‌ها حفظ روحیه مردم و تقویت امید و اعتماد به نصرت الهی است. اگر ملت ما با همت و توکل به خداوند بایستند، هیچ دشمنی توان غلبه بر آنها را نخواهد داشت.

آیت‌الله ناصری در پایان اظهار داشت: همه ما باید در مسیر ولایت‌الله و ولایت فقیه، با اتحاد و بصیرت حرکت کنیم تا پرچم توحید و ایمان به دست امام زمان (عج) برسد؛ به این معنا که با ذکاوت و تیزبینی، آینده‌نگر باشد و دید وسیعی نسبت به رویداد‌ها پیدا کند.