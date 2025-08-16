به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حاجی مشهدی گفت: پارسال ۱۰ درصد از اظهار نامه‌ها منطبق با واقعیت نبود و درآمد استان گلستان از شناسایی فرار مالیاتی نیز پارسال یک و نیم برابر درآمد‌های مالیاتی گلستان بود.

حاجی مشهدی افزود: اصناف هم برای تقدیم اظهار نامه مالیات مشاغل تا پایان شهریور فرصت دارند.

حاجی مشهدی در مورد برخی از صاحبان مشاغل که برای فرار از پرداخت مالیات، دستگاه‌های کارت‌خوان خود را کنار گذاشته و به جای آن، تراکنش‌های مالی را با کارتخوان دیگران انجام می‌دهند گفت: این اقدام علاوه بر آنکه خلاف قانون است، موجب پنهان‌سازی درآمد واقعی می‌شود.

او همچنین درباره افرادی که کارت خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند تاکید کرد: صاحبان اینگونه حساب‌ها نیز با مشکلات حقوقی و مالی روبه‌رو خواهند شد و مشمول قانون پولشویی می‌شوند.