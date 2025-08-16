پخش زنده
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از تدوین برنامه راهبردی – عملیاتی اکتشاف معادن خبر داد.
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار معدن خبرگزاری صدا وسیما؛ گفت: این برنامه که اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت سازمان ملی زمین شناسی را در حوزه اکتشافات معدنی مشخص کرده است تا شهریورماه رونمایی میشود.
داریوش اسماعیلی با بیان اینکه از این به بعد برنامههای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مبتنی بر این اهداف خواهد بود، گفت: این سازمان اگر در حوزههای تولید دادههای پایه و انتشار آن وظیفه خود را انجام دهد، زمینه را برای توسعه اکتشاف مواد معدنی آماده میکند.
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نخستین وظیفه این سازمان را تولید دادههای پایه عنوان کرد و گفت: این بخش هرچند کم هزینه، اما خطرپذیری بالایی دارد، بنابراین در طرح تحول، تهیه نقشههای زمین شناسی ژئوشیمی، زمین شناسی اقتصادی و ژئوفیزیک هوایی و تولید دادههای پایه برعهده این سازمان قرار دارد.
آقای اسماعیلی با بیان اینکه در گام نخست ۴۲۰ نقشه طراحی شده است، افزود: ۷۰ نقشه تا سال قبل تهیه شده اما امسال به تنهایی حدود ۱۲۰ نقشه تولید میشود که چیزی حدود ۶ تا ۷ برابر سالهای قبل خواهد بود.
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، اهمیت انتشار این دادهها را هم تراز تولید دادههای پایه بیان کرد و گفت: یکی از دلایل عقب ماندگی در اکتشافات معدنی، منتشر نشدن دادهها در سالهای گذشته بود.
داریوش اسماعیلی به تکلیف قانونی انتشار دادهها در قانون برنامه هفتم اشاره کرد و افزود: هرچند از قبل هم پایگاه ملی دادههای زمین شناسی وجود داشت، اما دادههای پایه در دسترس عموم نبود.
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: براساس قانون برنامه هفتم، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مکلف است تمام دادههای پایه را جمع آوری، استانداردسازی و منتشر کند و این دادهها را در اختیار عموم مردم قرار دهد.
داریوش اسماعیلی افزود: سازمان ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی علاوه بر دادههای این سازمان، باید دادههای معاونت معدنی وزارت صمت و همچنین دادههای پایه وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی را استانداردسازی و منتشر کند.
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: تاکنون بخش مربوط به سازمان زمین شناسی در پایگاه ملی داده منتشر شده است و موظفیم مقدمات انتشار دادههای سازمانهای دیگر را هم فراهم کنیم.
آقای اسماعیلی، دومین برنامه سازمان ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی را، تقویت پایگاه و انتشار دادهها در این پایگاه اعلام کرد و گفت: یک بخش از این داده ها، بخش ژئوفیزیک هوابرد است که در برنامه هفتم دو میلیون کیلومتر برعهده این سازمان گذاشته شده است.
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: براساس ارزیابی انجام شده برای اجرای ژئوفیزیک هوایی در ۲ میلیون کیلومتر، در ۴ سال باقیمانده قانون برنامه هفتم، حدود ۱۵ تا ۲۰ همت اعتبار لازم است که باید دولت برای تامین آن تدبیر کند، هر چند دولت و مجلس شورای اسلامی برای سال ۱۴۰۴، دو هزار میلیارد تومان در قانون بودجه پیش بینی کرده است.
داریوش اسماعیلی گفت: علاوه بر این میزان اعتبار، نیاز به تجهیزات، بالگردها و حسگرها هم داریم که برای هر دو اینها برنامه ریزی کردهایم.
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: هرچند در زمینه بالگرد و تجهیزات تجربه ۲۲ ساله داریم و دو بالگرد از سال ۸۲ خریداری شده که هم اکنون به دلایل فنی زمینگر شدهاند، اما در مجموع کار سازمان زمین شناسی بالگردداری نیست و باید هم تامین اعتبار موردنیاز ۲۰ همتی و هم تامین بالگرد و تجهیزات به بخش خصوصی واگذار شود.
داریوش اسماعیلی در تشریح دلایل واگذاری این موارد به بخش خصوصی گفت: میانگین کیلومتر پروازی که هر بالگرد میتواند در سال داشته باشد ۱۰۰ هزار کیلومتر است که دو بالگرد موجود از سال ۸۲ تاکنون باید ۴ میلیون کیلومتر را نقشه برداری هوایی میکرد، اما کمتر از ۶۵۰ هزار کیلومتر ژئوفیزیک هوابرد انجام شده که از برنامه بسیار عقب است.
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: برنامه ما به این نیست که به جای بالگردداری، از خدمات بخش خصوصی استفاده کنیم.
آقای اسماعیلی گفت: شرح خدمات مشخص شده، نیازها را تدوین و شرکتهای خصوصی بالگردی را شناسایی کردهایم و این شرکتها هم اعلام آمادگی کردهاند که تجهیزات و بالگردهای مورد نیاز را تهیه کنند.
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور افزود: قرار است از این شرکتهای خصوصی از طریق مناقصه خرید خدمات داشته باشیم.
داریوش اسماعیلی گفت: تهیه تجهیزات با شرکتهای بخش خصوصی خواهد بود ولی تجزیه و تحلیل دادهها برعهده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی است.
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور درخصوص دلایل استفاده نکردن از پهپاد در عملیات نقشه برداری هم گفت: تاکنون عملیات پهپادی نداشتیم، اما این آمادگی را داریم که اگر شرکت های فعال در حوزه پهپادی بتوانند پهپادهای مورد نیاز ما را تولید کنند از خدمات آنها استفاده کنیم.
داریوش اسماعیلی گفت: این پهپادها باید توانایی حمل حداقل ۲۰۰ کیلوگرم حسگر را داشته باشد و بتواند با فاصله ثابت از پستی و بلندیها پرواز کنند.