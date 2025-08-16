پایان روز پنجم بسکتبال لیگ جوانان ملتهای آسیا
روز پنجم رقابتهای بسکتبال سه نفره لیگ جوانان ملتهای آسیا با جایگاه دوم برای دختران و سومی پسران ایران به پایان رسید.
در بخش دختران، ملی پوشان ایران پس از کسب ۲ پیروزی در مرحله گروهی مقابل مغولستان و قزاقستان به دیدار نهایی رسیدند. دختران ایران در این دیدار با نتیجه ۱۵ بر ۱۰ مغلوب ژاپن شدند و به مقام دوم روز پنجم رسیدند.
در بخش پسران هم، پسران ایران با کسب یک پیروزی مقابل مغولستان و یک شکست مقابل ژاپن، در رده سوم قرار گرفتند.
روز پایانی رقابتهای لیگ جوانان ملتهای آسیا، یکشنبه ۲۶ مرداد برگزار خواهد شد و رتبه نهایی تیمها در این رقابتها مشخص خواهد شد.