روز پنجم رقابت‌های بسکتبال سه نفره لیگ جوانان ملت‌های آسیا با جایگاه دوم برای دختران و سومی پسران ایران به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، روز پنجم رقابت‌های بسکتبال ۳ به ۳ لیگ جوانان ملت‌های آسیا در کشور چین به پایان رسید.

در بخش دختران، ملی پوشان ایران پس از کسب ۲ پیروزی در مرحله گروهی مقابل مغولستان و قزاقستان به دیدار نهایی رسیدند. دختران ایران در این دیدار با نتیجه ۱۵ بر ۱۰ مغلوب ژاپن شدند و به مقام دوم روز پنجم رسیدند.

در بخش پسران هم، پسران ایران با کسب یک پیروزی مقابل مغولستان و یک شکست مقابل ژاپن، در رده سوم قرار گرفتند.

روز پایانی رقابت‌های لیگ جوانان ملت‌های آسیا، یکشنبه ۲۶ مرداد برگزار خواهد شد و رتبه نهایی تیم‌ها در این رقابت‌ها مشخص خواهد شد.