سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نهاوند از برپایی ۱۰ غرفه عرضه صنایع‌دستی و سوغات در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محسن جانجان، گفت : در راستای حمایت و ترویج صنایع‌دستی و معرفی محصولات تولیدی هنرمندان در شهرستان نهاوند و استفاده از ظرفیت حضور زائران و مسافران در ایام اربعین در کنار ایستگاه صلواتی کشتی نوح در نهاوند، نمایشگاه و بازارچه صنایع‌دستی، سوغات و محصولات تولیدی راه اندازی شده است.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نهاوند افزود: در این بازارچه هنرمندان در ۱۰ غرفه صنایع‌دستی شامل رشته‌های مانند گلیم، سنگ تراشی، سفال و نقاشی سفال، قلاب بافی و کار برروی چوب؛ محصولات خود را ارائه می‌کنند.

وی گفت : این نمایشگاه و بازارچه تا ۱۵ شهریورماه در نهاوند دائر است.