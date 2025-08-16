به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛کمیته داوران فدراسیون فوتبال کشور، اسامی تیم داوری دیدار دو تیم ذوب آهن اصفهان و پیکان تهران در چارچوب هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتبال مردان باشگاه‌های ایران در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را اعلام کرد.

براین اساس، حسن اکرمی به‌عنوان داور وسط وظیفه قضاوت این مسابقه را برعهده خواهد داشت و دانیال باشنده و میلاد قاسمی به‌عنوان کمک داوران اول و دوم خواهند بود.

همچنین کیوان علی‌محمدی به‌عنوان داور چهارم در کنار زمین حضور خواهد داشت. در بخش کمک داور ویدئویی (VAR) نیز سیدرضا مهدوی به‌عنوان داور VAR و علیرضا مرادی به‌عنوان کمک وی انتخاب شده‌اند.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن و پیکان از ساعت ۱۹:۱۵ دوشنبه ۲۷ مرداد در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.