به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، لیلا خسروی در نشست با اعضا شورای فنی اداره کل موزه‌های کشور در همدان گفت: این نشست به منظور بررسی جانمایی، طراحی و اجرای سردر و نمای موزه منطقه‌ای غرب کشور در همدان است.

مدیرکل امور موزه‌های معاونت میراث‌فرهنگی کشور افزود: در این نشست ملاحظات کارشناسان شورای فنی با مجری و پیمانکار طرح و مدیرکل استان به اشتراک گذاشته شد و امیدواریم قبل از تشکیل جلسه نهایی شورای فنی در تهران، اصلاحات لازم انجام شود تا در پایان سال، شاهد اتمام طرح سر در موزه منطقه‌ای غرب کشور در همدان باشم.

مدیرکل میراث‎ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان نیز در این نشست با بیان اینکه مخزن موزه‌ای غرب کشور با پیشرفت ۹۸ درصدی درصورت تامین نیروی انسانی، قابل بهره برداری است، گفت: خوشبختانه ساز و کار‌های حفاظتی و امنیتی این طرح باتمام رسیده و آماده انتقال اشیا به این موزه هستیم.

محسن معصوم علیزاده افزود: امیدواریم در سطح کلان کشوری اختصاص اعتبارات به طرح های مهم ملی بصورت یکجا بوده و دوره‌ای در سطح کشور انجام شود تا شاهد رشد چشمگیر پیشرفت طرح باشیم .

او تصریح کرد: امیدواریم در زمان محدود باقی مانده بتوانیم این طرح را به سرانجام برسانیم.