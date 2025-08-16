پخش زنده
مدیر دفتر هنر و ادبیات اسارت از برگزاری هفتمین برنامه «روایت پنهان» خبر داد و گفت: این برنامه با هدف دستیابی به روایتی درست و واقع بینانه از دوران اسارت آزادگان برگزار می شود.
ساسان ناطق در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: برنامه «روایت پنهان» در هفت دوره متوالی با حضور خانوادههای آزادگان و خود آزادگان برگزار شده است تا روایتی ساده و واقعی از دوران اسارت ارائه شود.
وی افزود: در شش جلسه گذشته، پای صحبت همسران، مادران و خلبانان آزاده نشستیم و در هفتمین جلسه نیز سه نفر از آزادگان خاطرات خود را بازگو کردند. این خاطرات در حال تدوین و انتشار در قالب کتاب هستند.
مدیر دفتر هنر و ادبیات اسارت تصریح کرد: هدف نهایی، برگزاری برنامههای مفصلتر با حضور گروههای مختلف آزادگان از جمله خلبانان، بسیجیان، و ارتشیها است.
وی گفت: وقایع آزادگان دوران دفاع مقدس به شکل جامعی ثبت و در قالب کتاب منتشر شود.
ناطق گفت: با وجود تعداد بالای آزادگان که ۳۹ هزار ۱۴۰ نفر است و دعوت از تمامی آنها در یک برنامه امکانپذیر نیست، اما با همکاری نهادهای دیگر، گروههای مختلف آزادگان به نوبت دعوت میشوند تا خاطراتشان ثبت شود.
وی در پایان گفت: کتابهای حاوی خاطرات آزادگان و خانواده هایشان به زودی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت تا جامعه بتواند با بخشی از رشادتها و سختیهای دوران اسارت آشنا شود.
کتابهای «سربازان چکمهپوش»، «زنبقهای طلایی» و «اروند ما را با خود میبرد» از آثار پیشین ساسان ناطق است.