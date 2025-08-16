چهل و ششمین سالگرد شهادت خلبان « محمد نوژه « و کمک خلبان « سید عبداله بشیر موسوی» در پایگاه هوایی شهید محمد نوژه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، خلبان محمد نوژه ۲۵ مرداد سال ۱۳۵۸ به دست ضد انقلاب به شهادت رسید.

امیر مهدی کرمی فرمانده پایگاه هوایی «شهید نوژه» گفت: امروز نظامیان نیروی هوایی در کنار دیگر نیرو‌های مسلح در آمادکی کامل بسر می‌برند و اجازه نخواهند داد دست هیچ متجاوزی به خاک این کشور برسد.

به پاس رشادت و خدمات شهید «محمد نوژه» نام این پایگاه هوایی بنام این شهید والامقام مزین شده است.

پایگاه هوایی شهید نوژه ۱۰۵ شهید را تقدیم انقلاب کرده که از این تعداد ۳۷ شهید خلبان است.