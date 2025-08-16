ستاد کل نیروهای مسلح بار دیگر به آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار قاطع می‌دهد که در صورت هرگونه اقدام شیطانی با شگفتی‌های جدید و اقداماتی به‌مراتب سهمگین‌تر و کوبنده‌تر از قبل مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستاد کل نیرو‌های مسلح به مناسبت فرا رسیدن ۲۶ مرداد ماه سالروز بازگشت آزادگان سرافراز بیانیه‌ای صادر کرد که متن آن در ادامه آمده است.

ستاد کل نیرو‌های مسلح، در سالروز پرفروغ و سترگ ۲۶ مردادماه، با تعظیم به مقام شامخ شهیدان والامقام، بازگشت غرورآفرین آزادگان سرافراز را به آغوش میهن اسلامی گرامی می‌دارد.

این سالروز خجسته، یادآور حماسه‌آفرینی‌ها و از خودگذشتگی‌های فرزندان برومند و بی‌بدیل این ملت قهرمان، ولایت‌مدار و بصیر است؛ آزادگانی که با استقامت و پایداری بی‌نظیر خویش در برابر خصم متجاوز، حلقه‌های اسارت را به شعله‌های آتشین خشم و اراده پولادین ملت ایران مبدل ساختند و درسی فراموش‌ناشدنی به دشمنان این آب و خاک دادند.

تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی، در فراز و نشیب‌های پرپیچ و خم خود، برگ‌های زرین فراوانی از ایمان راسخ و غیرت بی‌بدیل ایرانیان را در خلق حماسه‌ها و پیروزی‌های افتخارآفرین در عرصه‌های گوناگون به ثبت رسانده است. این شکوه، خود عبرت‌نامه‌ای است جامع برای تمامی سردمداران زر و زور و تزویر نظام سلطه؛ زیراکه این ملت قهرمان با رهبری حکیم، فرزانه و شجاع خویش، اثبات نمود که هیچ قدرتی نمی‌تواند با زبان زور و تهدید در برابر عظمت او سخن بگوید.

استکبار جهانی، از شکست‌های پی‌درپی گذشته خود درس عبرت نگرفته و پس از ۴۶ سال، مجدداً با همکاری رژیم جعلی، وحشی و کودک‌کُش صهیونیستی – این عامل سرسپرده و نیروی نیابتی خود در منطقه – تجاوز دیگری را علیه ایران اسلامی آغاز کرد. اما به اعتراف بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران، سیاستمداران و صاحب‌نظران، حاصل این توطئه پلید نیز چیزی جز شکستی مفتضحانه، حقارت و شرمساری برای آنان به ارمغان نیاورد.

ستاد کل نیرو‌های مسلح، بار دیگر به آمریکای جنایتکار، شرور و رژیم ددمنش صهیونیستی هشدار قاطع می‌دهد که از توطئه‌گری و خباثت علیه ایران مقتدر و شکست‌ناپذیر دست بردارند. چرا که در صورت هرگونه اشتباه محاسباتی و اقدام شیطانی، آنچه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، موجب خویشتن‌داری و مانع از انجام عملیات گسترده شد، در صورت تکرار، با شگفتی‌های جدید و اقداماتی به‌مراتب سهمگین‌تر و کوبنده‌تر از قبل مواجه خواهند شد.