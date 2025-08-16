پخش زنده
امروز: -
در دیدار مدیرکل میراثفرهنگی آذربایجان غربی با مدیرکل صداوسیمای استان برتوسعه همکاری ها وتقویت تعاملات دو طرف تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بهمناسبت گرامیداشت روز خبرنگار، مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی به همراه معاونان این ادارهکل با ناصر حجازیفر، مدیرکل صداوسیمای مرکز استان دیدار و از مدیرکل و خبرنگاران این مجموعه قدردانی کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی در این دیدار با تشکر از صداوسیما برای همکاری شایسته و تعامل با ادارهکل و تلاش ویژه آنها در پوشش برنامههای مربوط به همایش بینالمللی سرمایهگذاری (اینوا) اظهار کرد: صداوسیما نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای تاریخی و گردشگری استان داشته و آنها همواره به این حوزه توجه ویژه داشتهاند.
مرتضی صفری افزود: در سالهای اخیر با همکاری خوب رسانهها و توجه ویژه مسئولان، گردشگری به ادبیات اقتصادی استان اضافه شده و استاندار آذربایجان غربی نیز در سخنرانیهای خود همواره بر لزوم توجه به این حوزه بهعنوان یکی از پیشرانهای توسعه تاکید دارد.
او ادامه داد: با برگزاری همایش اینوا تمایل سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در حوزه گردشگری استان افزایش یافته است، در حالی که در گذشته سرمایهگذاری در حوزه گردشگری بهصورت خرد انجام میشد، اما امروزه سرمایهگذاری کلان در این حوزه نیز افزایش یافته و این نشان از توجه و اقدامات ویژه انجام شده در این حوزه است.
مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان غربی نیز در این دیدار ضمن تشکر از اقدامات انجام شده در راستای توسعه گردشگری و حفاظت از میراثفرهنگی و ترویج صنایعدستی در استان گفت: در سالهای اخیر با حضور آقای صفری در مجموعه ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان شاهد ایجاد تحول در حوزه گردشگری هستیم و اگر صداوسیما در پوشش اخبار این حوزه فعال است دلیل آن به عملکرد خوب ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در حیطه ماموریتی خود برمیگردد.
ناصر حجازیفر تصریح کرد: نشان دادن دستاوردها در حوزههای مختلف وظیفه صداوسیما بوده و این مجموعه همواره در شناساندن ظرفیتهای گردشگری و تاریخی استان از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.
او با اشاره به عملکرد موفق کارگروه گردشگری و خدمات همایش اینوا به دبیری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی تصریح کرد: این کارگروه جزو کارگروههای فعال اینوا بوده که در آن فرصتهای سرمایهگذاری خوبی در حوزههای گردشگری، میراثفرهنگی و ... معرفی شد.