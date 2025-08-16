به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این طرح‌ها با هدف بالا بردن شاخص آسفالته راه روستائی. تسهیل در عبور و مرور و بهره مندی بیشتر خانوار‌های روستائی از مزایای راه آسفالته در روستا‌های این شهرستان اجرا می‌شود.

محمد رضا عبدالله نژاد فرماندار چالدران گفت: در حال حاضر با توجه به آغاز عملیات آسفالت ریزی راه‌های روستایی راه ارتباطی ۱۴ روستا با ۲۵ کیلومتر مسافت با همکاری اداره کل راهداری و حمل نقل جاده‌ای چالدران با اعتبار تخصیصی ۷۰ میلیارد تومان بهسازی و آسفالت ریزی می‌شود.

میلاد عباسی پیمانکار طرح بهسازی گفت: تا کنون ۳ و نیم کیلومتر از راه‌های روستایی را آسفالت کردیم ۸ کیلومتر از راه‌های روستایی بهسازی و زیر سازی شده و آماده آسفالت است و مابقی نیز در مرحله زیر سازی هستند.

در اجرای این طرح‌ها بنیاد علوی و بسیج سازندگی سپاه چالدران همکاری‌های لازم را با اداره راهداری و حمل نقل جاده‌ای چالدران انجام می‌دهند.

سرهنگ پاسدار مجتبی قلیزاده مسئول بسیج سازندگی سپاه چالدران گفت: بسیج سازندگی سپاه چالدران برای محرومیت زدائی با تحویل ۱۲۰ تن قیربه اداره راهداری و حمل نقل جاده‌ای چالدران در بهسازی و آسفالت ریزی ۳ کیلومتر از راه‌های روستایی چالدران مشارکت لازم را انجام داده است.

سجاد آقائی رئیس اداره راهداری و حمل نقل جاده‌ای چالدران نیز گفت: با توجه به شاخص ۳۲ درصدی بهره مندی روستاییان از مزایای راه آسفالته تلاش می‌شود امسال با اتمام طرح‌های در دست اجرا این میزان بهره مندی را به ۳۸ درصد برساند.

شهرستان چالدران دارای ۴۲۰ کیلومتر راه روستایی است که تا پایان امسال مسافت راه آسفالته شهرستان چالدران در روستا‌ها به ۱۵۸ کیلومتر خواهد رسید.

با اتمام طرح‌های در دست اجرا بیش از ۴۰۰ خانوار روستایی از مزایای راه آسفالته بهره‌مند خواهند شد.