برخورد قاطع با بر هم زنندگان امنیت ترافیکی

در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، برخورد با رانندگان پرخطر و حادثه ساز خودروها و موتورسیکلت در گرگان به اجرا در آمد.