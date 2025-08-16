پخش زنده
امروز: -
هزار و ۳۵۰ تن آرد به نانواییهای مشهد در روزهای پایانی ماه صفر اختصاص می یابد.
کوهپیکر بیان کرد: همچنین در اطراف حرم، بنرهایی برای راهنمای زائر نصب و نزدیکترین نانوایی به آنها معرفی شده است علاوه بر این، در اپلیکیشنهای «نشان» و «نانینو» نیز آدرس نزدیکترین نانوایی و حتی نوع نان بارگذاری شده است.
رئیس اتحادیه نانوایان مشهد گفت: همچنین ۹ نانوایی سیار نیز در طراف حرم پیش بینی شده است. همچنین در سالهای گذشته، سپاه، بسیج، ارتش و مواکب دیگر و از سایر استانها در مشهد نانوایی سیار فعال میکردند.
کوهپیکر ادامه داد: در چهار طرف حرم، نیز مکانهایی را برای دپوی آرد پیشبینی کردیم تا خدماترسانی به زوار امامرضا (ع) تداوم داشته باشد.