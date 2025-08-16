هزار و ۳۵۰ تن آرد به نانوایی‌های مشهد در روز‌های پایانی ماه صفر اختصاص می یابد.

اختصاص بیش از هزار و ۳۰۰ تن آرد برای ایام پایانی ماه صفر

اختصاص بیش از هزار و ۳۰۰ تن آرد برای ایام پایانی ماه صفر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس اتحادیه نانوایان مشهد گفت: ۱۵۶ نانوایی در اطراف حرم مطهر رضوی، فعال است که برخی به صورت شبانه‌روزی فعالیت دارند. همچنین برخی نانوایی ها نیز در دهه پایانی صفر تا ساعت ۱۰ یا ۱۱ شب پخت اضافه خواهند شد.

کوه‌پیکر بیان کرد: همچنین در اطراف حرم، بنر‌هایی برای راهنمای زائر نصب و نزدیک‌ترین نانوایی به آنها معرفی شده است علاوه بر این، در اپلیکیشن‌های «نشان» و «نانینو» نیز آدرس نزدیک‌ترین نانوایی و حتی نوع نان بارگذاری شده است.

رئیس اتحادیه نانوایان مشهد گفت: همچنین ۹ نانوایی سیار نیز در طراف حرم پیش بینی شده است. همچنین در سال‎‌های گذشته، سپاه، بسیج، ارتش و مواکب دیگر و از سایر استان‌ها در مشهد نانوایی سیار فعال می‌کردند.

کوه‌پیکر ادامه داد: در چهار طرف حرم، نیز مکان‌هایی را برای دپوی آرد پیش‌بینی کردیم تا خدمات‌رسانی به زوار امام‌رضا (ع) تداوم داشته باشد.