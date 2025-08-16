دبیر شورای امنیت ارمنستان امروز شنبه با همتای ایرانی خود به صورت تلفنی رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت ارمنستان، امروز شنبه تلفنی با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، گفت‌و‌گو کرد.

طبق گزارش «آرمن پرس»، دفتر گریگوریان در بیانیه‌ای اعلام کرد که وی انتصاب لاریجانی به این سمت را تبریک گفته و برای او در این سمت مهم آرزوی موفقیت کرده است.

گریگوریان ابراز امیدواری کرد که اجرای توافقات دو کشور ادامه یابد، در حالی که به زودی شکل جدید همکاری ترسیم خواهد شد.

لاریجانی تأکید کرد که روابط با ارمنستان برای ایران اهمیت استراتژیک دارد.

وی از گریگوریان دعوت کرد تا به ایران سفر کند.