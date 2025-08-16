پخش زنده
۲ هزار فقره برق غیرمجاز در زنجان شناسایی و جمع آوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از دو هزار فقره برق غیرمجاز در استان شناسایی، جمعآوری و حذف شد.
کاظمی با اشاره به موضوع مهم جمعآوری انشعابات غیرمجاز در استان، افزود: این مساله طی سالهای اخیر روند رو به رشدی داشته و به موازات آن برخوردهای لازم نیز صورت گرفته است.
وی اضافه کرد:بر اساس آمار رسمی، در سال ۱۴۰۰، یک هزار و ۳۰ فقره، در سال ۱۴۰۱، ۳۱۷ فقره و در سال ۱۴۰۲، ۳۶۵ فقره برق غیرمجاز در استان شناسایی و جمعآوری شد اما این رقم در سال جاری روند افزایشی داشت.
کاظمی افزود: با تشکیل کمیته تخصصی، تدوین برنامههای دقیق عملیاتی و پیادهسازی نظام پایش منطقهای، سهم هر شهرستان در شناسایی برقهای غیرمجاز تعیین شده و فرآیند نظارت هدفمند به صورت مستمر در حال اجراست.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان خاطرنشان کرد: با ادامه این مسیر، تلاش بر این است تا ضمن کاهش تلفات انرژی و ارتقای سطح پایداری شبکه، گامی موثر در حفاظت از منافع عمومی و مقابله با سوءاستفاده از زیرساختهای حیاتی کشور برداشته شود.
وی اظهار داشت: طی سال ۱۴۰۲ و بازنگری در ساختار اجرایی، روند مقابله با برقهای غیرمجاز بار دیگر در مسیر شتاب قرار گرفت.
به گفته کاظمی، تغییر رویکرد مدیریتی، تعیین مجری مشخص برای این طرح، طراحی سازوکارهای جدید و همچنین بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین و تحلیل دادههای نرمافزاری از جمله اقدامات مؤثری بودهاند که به افزایش چشمگیر شناسایی و برخورد با موارد غیرمجاز منجر شده است.