در دویست و بیست و یکمین کمیته عرضه بورس انرژی ایران که امروز شنبه ۲۵ مرداد برگزار شد، برق ۸ نیروگاه تولید پراکنده، ۱۷ نیروگاه تجدیدپذیر و یک شرکت خرده‌فروش پذیرش شدند. همچنین پساب و آب شرب دو شرکت نیز به فهرست پذیرش‌ها اضافه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس تصمیمات این کمیته، برق ۱۷ نیروگاه تجدیدپذیر مورد پذیرش قرار گرفت تا تعداد کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر فعال در تالار برق سبز بورس انرژی ایران به ۱۴۱ برسد. همچنین برق ۸ نیروگاه تولید پراکنده پذیرفته شد و مجموع نیروگاه‌های تولید پراکنده آزاد در بورس انرژی به ۲۰۷ رسید.

کمیته عرضه همچنین با تخصیص بیش از ۷ میلیون گواهی صرفه‌جویی انرژی محقق شده (۷,۰۲۵,۱۹۱ گواهی) به دو شرکت «فراتجارت زردکوه» و «صنایع روشنایی دونور سرزمین» موافقت کرد تا در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی در سیستم‌های روشنایی گام موثری برداشته شود.

از ابتدای سال تاکنون، میانگین قیمت گواهی صرفه‌جویی برق در ساعات اوج ۶۱,۷۷۷ ریال و در ساعات عادی ۱۴,۳۹۱ ریال گزارش شده است.