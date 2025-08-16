پخش زنده
با حمایت سازمان یونیسف، دو دستگاه کانکس مجهز به پایگاه مراقبت بهداشتی دوغارون تایباد (مرز ایران و افغانستان) تحویل داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان تایباد با اشاره به بازدید کارشناسان مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مشهد از این پایگاه، گفت: با توجه به محدودیتهای فیزیکی این پایگاه در برابر حجم بالای مراجعین، این دو کانکس سهاتاقه با ابعاد ۳×۱۲ متر و مجهز به تجهیزات اداری و فنی، در نقطه صفر مرزی مستقر شده است.
دکتر سودابه نکوهی ارزش این کانکسها را بیش از ۳۰ میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: این کانکسها به امکاناتی مانند سرویس بهداشتی، حمام، اتاق ژنراتور، سیستمهای روشنایی، گرمایشی و سرمایشی، تهویه مطبوع، میز و صندلی اداری، کمد نگهداری و سایر تجهیزات پایه مجهز هستند که فضای مناسبی برای انجام فرآیندهای ثبت، پایش، مراقبتهای بهداشتی و کنترل بیماریها فراهم کردهاند.