به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان تایباد با اشاره به بازدید کارشناسان مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مشهد از این پایگاه، گفت: با توجه به محدودیت‌های فیزیکی این پایگاه در برابر حجم بالای مراجعین، این دو کانکس سه‌اتاقه با ابعاد ۳×۱۲ متر و مجهز به تجهیزات اداری و فنی، در نقطه صفر مرزی مستقر شده است.

دکتر سودابه نکوهی ارزش این کانکس‌ها را بیش از ۳۰ میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: این کانکس‌ها به امکاناتی مانند سرویس بهداشتی، حمام، اتاق ژنراتور، سیستم‌های روشنایی، گرمایشی و سرمایشی، تهویه مطبوع، میز و صندلی اداری، کمد نگهداری و سایر تجهیزات پایه مجهز هستند که فضای مناسبی برای انجام فرآیند‌های ثبت، پایش، مراقبت‌های بهداشتی و کنترل بیماری‌ها فراهم کرده‌اند.