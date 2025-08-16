پخش زنده
درپی جان باختن بیش از سیصد نفر براثر سیل در پاکستان، وزارت امور خارجه افغانستان با ملت و دولت پاکستان ابراز همدردی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وزارت امور خارجه افغانستان امروز در بیانیهای اعلام کرد: وزارت امور خارجه افغانستان مراتب تاسف عمیق خود را از تلفات جانی ناشی از بارندگی و سیل اخیر در مناطق مختلف «خیبر پختونخوا» ابراز میکند.
وزارت امور خارجه افغانستان مراتب تسلیت خود را به خانوادههای قربانیان، مردم و دولت پاکستان به دلیل این فاجعه ابراز میدارد و از خداوند متعال برای همه قربانیان رحمت واسعه، برای مجروحان شفای عاجل و کامل و برای خانوادههای داغدار صبر و شکیبایی مسئلت میکند.
براساس گزارشها، شمار تلفات ناشی از سیلاب در ایالت خیبرپختونخوا به بیش از سیصد نفر رسیده است.